Режим беспилотной опасности отменили в Югре

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Отбой режима "беспилотной опасности" объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает губернатор региона Руслан Кухарук.

"Отбой беспилотной опасности на территории Югры", - написал Кухарук в своем канале в Мах.

Как сообщалось, в воскресенье режим угрозы атаки БПЛА вводился во всех шести регионах Уральского федерального округа. Ранее он был отменен в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

В 17:50 по московскому времени предупреждение об угрозе БПЛА объявили в Ямало-Ненецком автономном округе.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Челябинска (Баландино), Тюмени (Рощино), Кургана и Тобольска (Ремезов).