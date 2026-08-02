Ребенок погиб, еще двое детей ранены при атаке БПЛА на Белгородчине

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Девочка-подросток погибла, ещё двое детей пострадали при ударе украинского беспилотника около детской площадки в Валуйском округе Белгородской области, сообщил врио губернатора Александ Шуваев.

"В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжёлые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для её спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Кроме того, девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Ее госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Ещё одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет сейчас в больницу, проинформировал Шуваев.