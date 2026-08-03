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Трамп заявил, что переговоры с Ираном начнутся в понедельник

Трамп заявил, что переговоры с Ираном начнутся в понедельник
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Переговоры между США и Ираном начнутся в понедельник, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы будем разговаривать с ними. Переговоры начнутся в понедельник во второй половине дня", - сказал он журналистам на борту своего самолета.

Трамп подчеркнул, что согласился на переговоры, так как об этом просили власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. Кроме того, по его словам, иранская сторона тоже просила об этом.

"Я бы предпочел заключить сделку. Мне не нравится убивать людей", - сказал президент США.

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США ОАЭ Катар
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