С утра воскресенья над регионами сбиты 245 дронов ВСУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Пермским краем, Крымом, Башкирией, Ханты-Мансийским автономным округом и над акваторией Черного моря.