Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Тюменской и Курганской областях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Режим "беспилотная опасность" отменили в Тюменской и Курганской областях, сообщает РСЧС регионов.

Как сообщалось, в воскресенье режим угрозы атаки БПЛА вводился во всех шести регионах Уральского федерального округа. Ранее он был отменен в Свердловской и Челябинской областях.

В 17:50 по московскому времени предупреждение об угрозе БПЛА объявили в Ямало-Ненецком автономном округе.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Челябинска (Баландино), Тюмени (Рощино), Кургана и Тобольска (Ремезов).