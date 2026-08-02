Предупреждение об опасности БПЛА объявили на Ямале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Режим "беспилотная опасность" объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон", - отмечается в сообщении.

Такой же режим действует в Ханты-Мансийском автономном округе, в Тюменской и Курганской областях.

Ранее отменили режим опасности атаки БПЛА в Свердловской и Челябинской областях.

Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Кургана, Тобольска и Тюмени.