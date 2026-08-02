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Два человека ранены при взрыве дрона на предприятии под Белгородом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при взрыве украинского дрона на предприятии в селе Ясные Зори Белгородского округа, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения они переведены в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Также в Шебекинском округе в селе Зимовное при атаке FPV-дрона повреждено оборудование.

Кроме того, по информации оперштаба, в селе Илек-Кошары Ракитянского округа при ударе дрона повреждены две единицы сельхозтехники.

Белгород
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Два человека ранены при взрыве дрона на предприятии под Белгородом

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