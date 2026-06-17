Военные РФ сообщили о закладке новой подлодки проекта "Ясень-М" с высокоточным оружием

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М", это девятая подводная лодка этой серии, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Сегодня на стапелях легендарного северного машиностроительного предприятия мы закладываем очередную, девятую в серии атомную подводную лодку проекта "Ясень-М". Подводные лодки данного проекта воплотили в себе самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения проектанта", - заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, чьи слова привели в ведомстве.

Отмечается, что закладную доску на секции АПК "Мурманск" установили Моисеев и генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, дан старт строительству АПЛ.

"Подводные силы являются важной составляющей Военно-Морского Флота, безопасности и суверенитета России. Мы, несомненно, будем реализовывать программы их строительства. Данному кораблю присвоено имя героического города - города-героя Мурманск, который на протяжении всей своей истории был и остается северным форпостом нашей Родины",- сказал Моисеев.

Головная АПЛ этого проекта "Казань" была передана в состав ВМФ в 2021 году. Следом были построены и вошли в состав флота еще три АПЛ этого проекта: "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". На разных этапах строительства на предприятии сейчас находятся еще несколько атомных подводных крейсеров.

Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Эти подлодки оснащены высокоточным ракетным оружием большой дальности.