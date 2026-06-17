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РФ ежегодно будет закладывать по подлодке проекта "Ясень-М" для нужд Северного флота и ТОФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев заявил, что запланированы ежегодные закладки атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".

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"Программой предусмотрена по сути ежегодная закладка таких кораблей, чтобы обеспечить потребность государства, ВМФ России", - сказал Моисеев, чей комментарий опубликовало Минобороны РФ.

"Служить они будут в двух регионах - на Северном и Тихоокеанских флотах", - сказал адмирал флота.

"Это (строительство подлодок проекта - ИФ) не просто важно для военно-морского флота или отдельного предприятия; конечно же, это имеет большое государственное значение. Потому как это одна из важных основ мощи нашей морской. И это дает статус нашей державе, и самое главное, обеспечивать безопасность именно такое оружие позволяет", - отметил Моисеев.

В среду состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М", это девятая подводная лодка этой серии.

Проект "Ясень-М" относится к четвертому поколению подлодок. Корабли этого проекта вооружены крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр". Официально сообщалось о начале оснащения подлодок проекта гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В июле 2025 года президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития подводной компоненты Военно-морского флота России подчеркнул, что выпуск многоцелевых подводных крейсеров проекта "Ясень-М" необходимо продолжить.

В марте текущего года в интервью ведомственной газете "Красная звезда" главком ВМФ сообщил, что "Ясень"/"Ясень-М" - это основной и перспективный проект, он заменит в ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе ВМФ атомные подлодки третьего поколения: 971, 945, 949 проектов. "Текущими и перспективными программами предусмотрено серийное строительство этих лодок, их совершенствование за счет поэтапного внедрения перспективных образцов вооружения и военной техники", - сообщил тогда Моисеев.

ВМФ России Ясень-М
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