В Татарстане заработал сборочно-испытательный комплекс компрессоров для крупнотоннажного СПГ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Начал работу сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) в городе-спутнике Казани Зеленодольске. Команду на запуск нового объекта АО "Казанькомпрессормаш" ("Группа ГМС") дал президент России Владимир Путин в режиме телемоста вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в ходе саммита Россия - АСЕАН.

Он распорядился ввести объект в эксплуатации и приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ: "Разрешаю". После этого был запущен электродвигатель агрегата, он вышел на рабочие 3 тыс. оборотов в минуту и рабочее давление.

Ключевые заказчики нового производства - "Газпром" и "НОВАТЭК". "Уникальные компрессорные агрегаты были изготовлены и разработаны в условиях жесточайших санкционных ограничений", - отмечается в презентации заводчан.

Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС" Артём Молчанов сообщил: "Спроектирован с нуля, изготовлен и готов к испытаниям первый уникальный компрессорный агрегат - для Балтийского СПГ (проект "РусХимАльянса" - ИФ). В завершающей стадии изготовление компрессорной установки для "Мурманского СПГ".

Минниханов в свою очередь отметил, что это "объект уникальный - таких объектов мире не так много".

"Ранее эта технология была доступна только в США и Японии", - добавил Молчанов.

"Таких предприятий пока в России не было, это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России. Татарстан является одним из лидеров промышленного, технологического развития, и неслучайно, что такие уникальные производства создаются именно в Татарстане" - подытожил Путин.

Продукция, испытываемая на мощностях комплекса, помимо проектов строительства крупнотоннажных заводов СПГ, может поставляться в интересах широкого круга нефтегазохимических и нефтеперерабатывающих предприятий, для задач добычи и транспорта природного газа, а также в рамках других проектов нефтегазовых компаний.

Как отмечают машиностроители, уникальные характеристики объекта и стендового оборудования дают возможность проводить испытания центробежных компрессоров (компрессорных агрегатов и установок на их базе) с рабочим давлением до 100 кгс / кв. см и с приводом от стендового (80 МВт) или контрактного электрического двигателя мощностью до 80 МВт, а также испытания с приводом от контрактного газотурбинного двигателя мощностью до 130 МВт.

Благодаря наличию замкнутых трубопроводных контуров (до четырех секций одновременно) с возможностью закачки смесей газов из CO2, N2, фреона R134а и метана на испытаниях достигается полное соответствие самому высокому мировому уровню требований к испытаниям компрессоров. Такая возможность ранее была реализована всего на нескольких испытательных объектах во всем мире, и соответствие продукции на испытаниях могли подтвердить только ведущие международные инжиниринговые компании.

Площадь участка составляет 5,5 гектаров, площадь застройки - 11 431 м², общая площадь здания - 14 126,5 м². На территории возведено 17 зданий и сооружений. Грузоподъёмность оборудования достигает 400 тонн. Общий объём инвестиций в проект - 10,7 млрд рублей.