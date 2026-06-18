Поиск

Свободная продажа топлива в пятницу будет доступна на двух заправках "ТЭС" в Севастополе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в пятницу будет доступна на 2 заправках "ТЭС" в Севастополе, дизельное топливо "New Power" в свободной продаже будет на всех автозаправочных станциях сети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На 2 АЗС "ТЭС" ("близнецы" на трассе "Таврида") завтра будет свободная продажа топлива. На всех АЗС "ТЭС" будет в свободной продаже "ДТ New Power". Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его данным, на сети АЗС "ТЭС" в пятницу продажа топлива будет осуществляется по QR-кодам.

Свободная продажа топлива в четверг была доступна на девяти АЗС "Атан" и двух заправках "ТЭС" в Севастополе. С учетом проблем с поставками власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа. При этом сохраняются ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. C 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.

Михаил Развожаев Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 18 июня

Власти Крыма рассматривают дополнительные источники поставки топлива

 Власти Крыма рассматривают дополнительные источники поставки топлива

Госдума 27 июля проведет дополнительное заседание

Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

 Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

Для аэропортов Жуковского, Калуги и Ярославля отменили ограничения

 Для аэропортов Жуковского, Калуги и Ярославля отменили ограничения

Комитет Думы одобрил отмену штрафов за задержку налоговых деклараций бизнесом

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Москва будет наблюдать за переговорами о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

 Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2728 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9986 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов