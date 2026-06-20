Свободная продажа топлива в субботу доступна на 8 АЗС "Атан" и двух заправках "ТЭС" в Севастополе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и дизельного топлива ДТ Ultra будет организована в субботу на восьми автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, на сети АЗС "ТЭС" в субботу продажа топлива осуществляется по QR-кодам. При этом на двух станциях сети, расположенных на трассе "Таврида", действует свободная продажа топлива.

В пятницу, по данным Развожаева, свободная продажа топлива была организована на семи АЗС "Атан" в Севастополе, а также двух заправках "ТЭС". С учетом проблем с поставками топлива власти города ежедневно публикуют перечень заправок, где можно приобрести бензин и дизельное топливо без QR-кодов. При этом сохраняются ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.