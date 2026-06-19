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В Сибири горит почти 150 тысяч га леса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - По данным на пятницу, на землях лесного фонда в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях зафиксировано 164 лесных пожара, сообщает пресс-центр аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

"В настоящее время на землях лесного фонда в трёх регионах округа (Красноярском крае, Иркутской и Томской областях) действует 164 лесных пожара на общей площади 148 841,6 га. 29 пожаров на площади 13 048,6 га локализовано. За сутки при участии 2 403 человека личного состава и 97 единиц техники ликвидировано 22 пожара на площади 4 932,9 га", - говорится в сообщении.

Для борьбы с лесными пожарами в регионах применяются комплексные меры, включающие мобилизацию ресурсов, использование авиации, космический мониторинг, прокладку минерализованных полос, привлечение мобильных сил и средств из соседних регионов, меры профилактики среди населения.

Пожароопасный сезон объявлен на всей территории Сибирского федерального округа.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в Красноярском крае и Томской области, а также в Усть-Кутском районе Иркутской области.

С начала пожароопасного сезона в регионах округа уже зарегистрировано 1 170 лесных пожаров, огнем пройдено 198 599,7 га. 72,5% пожаров удалось ликвидировать в первые сутки горения.

Основными причинами возникновения возгораний являются грозы и человеческий фактор.

Красноярский край Иркутская область Томская область Сибирский федеральный округ
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