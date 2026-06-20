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Что случилось этой ночью: суббота, 20 июня

Трамп попросил Израиль о перемирии с "Хезболлой", российские военные нейтрализовали 177 беспилотников ВСУ, госпитализирован Владимир Спиваков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил Израиль согласиться на перемирие с "Хезболлой". Американский госсекретарь Марко Рубио и ливанский президент Жозеф Аун обсудили в телефонном разговоре прекращение огня в Ливане. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ждет от Штатов содействия прекращению войн на Ближнем Востоке. Ранее СМИ сообщали, что Израиль и "Хезболла" договорились о новом перемирии, которое вступило в силу в пятницу в 16:00 по московскому времени.

- Аракчи намерен отправиться в субботу в Швейцарию на переговоры с США, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники. Axios отмечает, что ранее иранский министр в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане.

- Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 177 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в субботу об уничтожении на подлете к столице двух беспилотников.

- Российские военные взяли под контроль за сутки 92 здания в Константиновке и 46 зданий в Красном Лимане в ДНР, заявили в пресс-центрах группировок "Запад" и "Южная".

- Дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил митрополит Илларион (Алфеев). Диагноз не подтвердился.

- Плавное понижение температуры прогнозируется в Москве в течение следующей недели. В понедельник воздух прогреется до плюс 26 градусов, во второй половине недели столбики термометров будут показывать 17 - 22 градуса.

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