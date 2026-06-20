Домодедово работает по согласованию, аэропорт Самары не обслуживает рейсы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию, в аэропорту Самары введены ограничения, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - информирует агентство, предупреждая, что возможны корректировки в расписании рейсов.

"Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в канале Росавиации в Max.