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КПРФ проведет предвыборный съезд

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - КПРФ в субботу проведет предвыборный съезд в подмосковном оздоровительном комплексе "Снегири".

Он станет первым после объявления избирательной кампании 2026 года.

В ходе съезда будет утверждена программа партии, с которой она идет на выборы в Госдуму, а также кандидаты. По закону каждая партия имеет право сформировать в списке по единому избирательному округу общефедеральную часть численностью не более 15 кандидатур. Традиционно в КПРФ включают в нее по максимуму - 15 человек.

Особое внимание будет привлечено к первой тройке кандидатов, которая представляется на официальных предвыборных плакатах партии.

На выборах в Госдуму в 2021 году вслед за лидером партии Геннадием Зюгановым в "тройку" вошли космонавт Светлана Савицкая и директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин.

КПРФ съезд
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