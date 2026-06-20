Режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской и Свердловской областях
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Челябинской области введен режим беспилотной опасности, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в связи с этим возможны временные сбои в работе связи и интернета.
О введении аналогичного режима в Свердловской области сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в Мах.