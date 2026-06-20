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Режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской и Свердловской областях

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Челябинской области введен режим беспилотной опасности, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим возможны временные сбои в работе связи и интернета.

О введении аналогичного режима в Свердловской области сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в Мах.

Челябинская область Свердловская область БПЛА опасность
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