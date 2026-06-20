Ряд населенных пунктов на Ставрополье остались без света из-за непогоды

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Предгорном округе Ставропольского края, нарушенное из-за непогоды, сообщил глава округа Николай Бондаренко в субботу.

"За прошедшие сутки из-за аварийной ситуации произошло частичное отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах: поселках Мирный, Нежинский, Горный; станицах Суворовская, Боргустанская, Ессентукская; селе Новоблагодарное", - написал Бондаренко в своем канале в Max.

По его словам, ремонтные работы велись в круглосуточно. По состоянию на утро субботы электроснабжение восстановлено в поселках Мирный и Нежинский, станицах Суворовской и Боргустанской, селе Новоблагодарное.

"В станице Ессентукской ситуация остается сложной (...) восстановление продолжается", - проинформировал он.

В ночь с пятницы на субботу в регионе прошли ливни с сильным ветром.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья сообщала, что из-за непогоды в нескольких населенных пунктах, в том числе в регионе Кавказские Минеральные Воды, отмечались перебои в подаче электричества и аварийные отключения. Восстановление электроснабжения - на контроле у надзорного ведомства.