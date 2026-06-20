Поиск

Ряд населенных пунктов на Ставрополье остались без света из-за непогоды

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Предгорном округе Ставропольского края, нарушенное из-за непогоды, сообщил глава округа Николай Бондаренко в субботу.

"За прошедшие сутки из-за аварийной ситуации произошло частичное отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах: поселках Мирный, Нежинский, Горный; станицах Суворовская, Боргустанская, Ессентукская; селе Новоблагодарное", - написал Бондаренко в своем канале в Max.

По его словам, ремонтные работы велись в круглосуточно. По состоянию на утро субботы электроснабжение восстановлено в поселках Мирный и Нежинский, станицах Суворовской и Боргустанской, селе Новоблагодарное.

"В станице Ессентукской ситуация остается сложной (...) восстановление продолжается", - проинформировал он.

В ночь с пятницы на субботу в регионе прошли ливни с сильным ветром.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья сообщала, что из-за непогоды в нескольких населенных пунктах, в том числе в регионе Кавказские Минеральные Воды, отмечались перебои в подаче электричества и аварийные отключения. Восстановление электроснабжения - на контроле у надзорного ведомства.

Ставропольский край энергоснабжение непогода
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В университетах, колледжах и техникумах началась приемная кампания

 В университетах, колледжах и техникумах началась приемная кампания

Белгород и пригород дважды за утро попали под ракетный обстрел

Поезда в Крым будут следовать в субботу только до Керчи

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 177 украинских БПЛА

Лауреатов "Золотой Маски" назовут в Омске

 Лауреатов "Золотой Маски" назовут в Омске

Российские военные взяли под контроль за сутки 92 здания в Константиновке

Сбито два беспилотника, летевших на Москву

Жуковский не обслуживает рейсы, Домодедово работает по согласованию

Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Сроки уплаты акцизов на некоторый алкоголь продлены по 28 декабря 2026 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2749 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10006 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов