Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Калуги возобновили обслуживание рейсов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска (Бегишево), сообщили в Росавиации в субботу.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Калуга" (Грабцево), .

Как сообщалось ранее, ограничения на работу были введены в аэропорту в пятницу около 23:40 мск.