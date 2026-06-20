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Задержан житель Подмосковья, проводивший "акции устрашения" против военных

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД задержали жителя Подмосковья, который по заданию украинских спецслужб, провел "акции устрашения" против трех российских военных.

По данным спецслужбы, житель Подмосковья был завербован представителем украинских спецслужб "под легендой осуществления деятельности в коллекторском агентстве".

В минувшем мае 2026 мужчина "провел так называемые "акции устрашения" по адресам проживания трёх военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации".

В отношении фигуранта отделом дознания ОМВД России по району Солнцево Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК России.

"В связи с наличием в его деяниях признаков состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК РФ, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела",- добавили в ФСБ.

МВД ФСБ Солнцево Подмосковье Москва
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