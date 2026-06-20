Медведев заявил, что никаких правил в отношении киевского режима быть не может

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что на фоне возрастания ударов Киева по территории России никакие правила в отношении Украины действовать не могут.

"С учётом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может", - написал Медведев на своей странице в Max.

"За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц. Подчёркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо", - отмечает он.

По его словам, "сюда же, кстати, должны относиться и Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны". "Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились (...) Так что ссылка на оговорку rebus sic stantibus тут вполне уместна", - написал Медведев.