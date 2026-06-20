Продолжаются поиски московского туриста, упавшего в горную реку в КЧР

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Поисковые группы обследуют пойму реки Учкулан в Карачаево-Черкесии, где накануне унесло течением туриста, упавшего с катамарана, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по КЧР в субботу.

"Всего на данный момент к поисковым работам привлечено 97 человек и 23 единицы техники. Они обследуют русло и пойму реки", - сказал собеседник агентства.

19 июня двое жителей Москвы во время сплава по горной реке Учкулан упали в воду из-за опрокидывания катамарана. Один из них смог самостоятельно выплыть, а второго унесло течением. Группа не регистрировала сплав в подразделениях МЧС России.