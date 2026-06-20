Авиация РФ нанесла удар по месту хранения беспилотников ВСУ на окраине Харькова

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Экипаж бомбардировщика Су-34М нанес удар по месту хранения украинских беспилотников и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков, заявили в Минобороны России в субботу.

"В результате авиаудара склад был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения склада БПЛА ВСУ в Харькове.