Уфимский аэропорт вернулся к штатной работе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Уфы возобновил обслуживание рейсов после введенных в субботу утром временных ограничений на обслуживание рейсов, сообщил председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Кирилл Первов.

"Режим "Беспилотная опасность" снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Ранее сообщалось, что сняты ограничения в аэропорту Ижевска. Ограничительные меры действуют в аэропорту Екатеринбурга.



