Минпросвещения РФ сообщило об изменениях в работе детских садов с 1 сентября

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ анонсировало рекомендации для дошкольных учреждений, которые заработают с 1 сентября 2026 года; они коснутся музыкальных программ, оформления помещений и методик проведения занятий.

"Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками", - сообщили в пресс-службе министерства.

Там напомнили, что 2026 год Минпросвещения РФ объявлен Годом дошкольного образования.