Минобороны объяснило увеличение численности ВС созданием отдельных военно-строительных подразделений

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Численность ВС РФ увеличилась на 27 тыс. человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, что позволит повысить эффективность работы военно-строительного комплекса, заявили в Минобороны России в среду.

"Изменения боевого состава и численности Вооруженных сил Российской Федерации, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

"В этой связи увеличена штатная численность ВС РФ на 27 000 человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, что позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса (ВСК)", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками.

"Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов ВС РФ на всей территории Российской Федерации для оперативного введения их в эксплуатацию", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, для обеспечения ВСК воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России, который начнет работу с 1 сентября.

"Прорабатывается вопрос сотрудничества с государственными строительными высшими учебными заведении о подготовке на их базе компетентных кадров", - добавили в военном ведомстве.

"Была поставлена задача министром обороны (Андреем Белоусовым - ИФ) провести перезапуск военно-строительного комплекса", - сказал генерал армии Анатолий Гребенюк, чьи слова приведены в сообщении.

Гребенюк сказал, что военные строители будут заниматься обустройством военных городков в дальних гарнизонах и строительством объектов военной инфраструктуры там, куда у гражданских лиц нет доступа.