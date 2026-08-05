Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в Мах.

"Работают специалисты лабораторий "Природы" и Роспотребнадзора. Экологическая ситуация на контроле", - отметил губернатор.

Превышений вредных веществ в воздухе не выявлено. Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алексине продолжается, подчеркнул глава региона.

Ранее со ссылкой на Миляева сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ минувшей ночью загорелся сортировочный центр Wildberries в Тульской области, пострадал один человек.

В Wildberries-Russ заявили, что в ликвидации пожара на сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области задействованы более 15 единиц техники и несколько десятков специалистов. Прием поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Алексине (ст. 205 УК РФ).