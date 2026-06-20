Три человека стали жертвами ДТП на Ставрополье

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Автоавария с участием внедорожника и легкового автомобиля произошла в Ставропольском крае, есть погибшие, сообщает Госавтоинспекция региона в субботу.

"По предварительной информации, на автодороге "Незлобная - Зольская" водитель "УАЗ Патриот" не предоставила преимущество в движении легковому автомобилю, в результате чего произошло их столкновение", - говорится в сообщении

В результате ДТП водитель легковушки и два его пассажира, в том числе ребенок, скончались на месте.