Один человек погиб в ДТП на Ставрополье с участием маршрутки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Автоавария с участием минивэна, перевозившего пассажиров по маршруту "Изобильный - Ставрополь", и легкового автомобиля произошла в субботу в Изобильненском округе Ставропольского края, есть погибший и пострадавшие, сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Сегодня в Изобильненском округе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, осуществлявшего частную перевозку по маршруту "Изобильный - Ставрополь", - написал он в своем канале в Max в субботу.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением, в результате ДТП он погиб.

"Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, среди них один несовершеннолетний. Все пострадавшие доставлены в Изобильненскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава региона.