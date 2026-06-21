Глава Минздрава отметил самоотверженный труд медиков в зоне СВО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил коллег с Днем медицинского работника и выразил особую благодарность тем, кто трудится в условиях проведения СВО.

"Отдельные слова благодарности выражаю тем, кто сегодня выполняет профессиональный долг в воссоединенных регионах Российской Федерации, помогает раненым бойцам и мирному населению, возвращает в строй участников специальной военной операции. Спасибо вам за мужество, верность долгу и заботу о каждом, кто в ней нуждается. Уверен, вместе мы придем к Победе!" — сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.

Глава ведомства подчеркнул, что престиж и востребованность медицинской профессии в стране остаются стабильно высокими, а интерес к ней продолжает расти. Молодые люди выбирают медицину осознанно, сохраняя и развивая лучшие традиции, заложенные предыдущими поколениями. Особая роль в этом процессе отводится наставникам.

Опытные врачи, медсёстры и фельдшеры не только делятся практическими знаниями и навыками, но и личным примером демонстрируют милосердие и ответственное отношение к пациентам. Именно так, по словам Михаила Мурашко, формируются сильные преемники, которым предстоит дальше развивать отечественное здравоохранение.

Министр отметил, что непрерывное развитие системы здравоохранения стало возможным благодаря самоотверженному ежедневному труду всех медицинских работников.