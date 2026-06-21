Российские войска за сутки уничтожили более ста пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 104 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в воскресенье.

"Вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, две спутниковые стации связи Starlink и три склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки войск "Восток" Михаила Герасимова, за сутки группировка уничтожила три станции спутниковой связи Starlink, девять пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, а также 42 беспилотника.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи и БПЛА, семь терминалов Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, поражены пять пунктов управления БПЛА, а также 27 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - заявил представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 41 пункт управления беспилотной авиацией, а также 180 беспилотников и 49 тяжелых боевых дронов R-18 ВСУ, сказал представитель группировки Василий Межевых.