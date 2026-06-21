Поиск

В результате пожара в Челябинской области погибли три человека

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в Копейском городском округе Челябинской области, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В ночное время поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ "Часовщик" (...). Происходило горение мебели и вещей в комнате на первом этаже. Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Для установления причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.

МЧС РФ Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

 Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Что произошло за день: суббота, 20 июня

МВД сообщило, что напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре бросил пиротехнику в детский центр

Пять человек пострадали при нападении в ТЦ Краснодара

Неизвестный ранил ножом посетителей ТЦ в Краснодаре

ЗАЭС вновь осталась без внешнего электроснабжения

Отражена беспилотная атака на Тюменский НПЗ

Российские военные нанесли удары по объектам ТЭК Украины, местам хранения дронов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10016 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2760 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов