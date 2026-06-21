В результате пожара в Челябинской области погибли три человека

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в Копейском городском округе Челябинской области, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В ночное время поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ "Часовщик" (...). Происходило горение мебели и вещей в комнате на первом этаже. Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Для установления причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.