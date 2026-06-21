В Ростовской области отражена атака БПЛА

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении нескольких беспилотников в регионе.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и 4 районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.