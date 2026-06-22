Рынок акций упал к уровню марта 2023 года по индексу МосБиржи

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с ускорения снижения под давлением распродаж после умеренного понижения ключевой ставки Банком России, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с конфликтом РФ-Украина и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $77,5 за баррель) на фоне успешного завершения первого раунда переговоров США и Ирана. Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года, причем откат индикатора стал рекордным с сентября 2022 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2318,28 пункта (-4,2%, минимум сессии - 2300,42 пункта, минимум с марта 2023 года), индекс РТС упал до 990,05 пункта (-4,7%, минимум с ноября 2025 года). Лидерами отката среди индексных акций выступили упавшие после отсечки квартальных дивидендов бумаги "ЦИАН" (-13,3%), также подешевели акции "ВК" (-8,9%), "Роснефти" (-8,7%), "Аэрофлота" (-8,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 июня, составил 73,7650 руб. (+32,6 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-7,5%), ВТБ (-6,8%), "Сургутнефтегаза" (-6,7% и -0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (-6,5%), "НЛМК" (-6,1%), "Русала" (-6%), "Газпрома" (-5,6%), "Татнефти" (-5,3%), "ФосАгро" (-5%), "Северстали" (-4,9%), "ММК" (-4,7%), "Яндекса" (-4,6%), "ИКС 5" (-4,4%), МКБ (-4,2%), АФК "Система" (-3,9%), "ЛУКОЙЛа" (-3,8%), "Московской биржи" (-3,8%), "МТС" (-3,7%), "Норникеля" (-3,7%), "Интер РАО" (-3,5%), "Группы компаний ПИК" (-3,4%), "Хэдхантера" (-3,3%), "Т-Технологии" (-2,9%), Сбербанка (-2,7% и -2,5% "префы"), "Полюса" (-1,1%).

Правительство РФ ввело экспортную пошлину в размере 8% от таможенной стоимости на необработанные алмазы массой от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазы спецразмеров (массой более 10,8 карата). Соответствующее постановление подписано 12 июня, пошлина будет взиматься с 1 сентября 2026 года.

Подорожали акции Совкомбанка (+1,4%).

"Совкомбанк страхование жизни" (дочерняя компания Совкомбанка) запускает на этой неделе программу выкупа акций материнской кредитной организации на Московской бирже. Как говорится в сообщении Совкомбанка, плановый объем покупок акций банка составит 2 млрд рублей в квартал. Программа действует до отдельного решения о ее завершении. Предполагается, что "Совкомбанк страхование жизни" будет выкупать бумаги за счет собственных средств. Операции будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями Совкомбанка.

ЦБ РФ в минувшую пятницу принял решение снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14% годовых). Регулятор сохранил сигнал по дальнейшей ДКП: он будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. ЦБ также отметил, что рост экономики РФ продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими.

Кроме того, Банк России сообщил, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. По оценке регулятора, выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива.

Комитет Сената США по вооруженным силам запросил у Пентагона данные о возможности дополнительных поставок Украине зенитных ракет Patriot (PAC-3), сообщило в пятницу издание The War Zone. По его данным, комитет поручил ведомству представить не позднее 1 октября 2026 года доклад, в котором оценивается способность поставок перехватчиков PAC-3 на Украину с учетом сохраняющейся обеспокоенности по поводу доступности перехватчиков и влияния таких поставок на боеготовность вооруженных сил США и выполнения заказов союзников.

Издание отмечает, что Пентагон отказался прокомментировать ему запрос комитета, сообщить количество уже направленных Украине перехватчиков, а также возможность увеличения их поставок.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, рынок акций в понедельник продолжил снижение "широким фронтом" и на повышенных оборотах, индекс МосБиржи откатился в район 2300 пунктов.

"Отчасти рынок реагирует на неожиданное замедление темпа секвестра ключевой ставки ЦБ, отчасти - на снижение цен на нефть, однако представляется, что основная причина ухудшения настроений - острая геополитика. Налицо эскалация напряженности по украинскому направлению, увеличились санкционные риски, участились резонансные инциденты с участием БПЛА. Переговорный трек, по крайней мере в публичном поле, заморожен", - считает эксперт.

В глобальном разрезе рынки отыгрывают надежды на скорый мир на Ближнем Востоке. Не без заминок и противоречивых заявлений, но дело, похоже движется к заключению сделки и разблокировке Ормузского пролива. Нефть предсказуемо дешевеет. Народный банк Китая ожидаемо сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на уровне 3%. Во вторник в еврозоне и США выйдут предварительные июньские индексы PMI, на российском рынке компании "МТС", "НКХП" проведут ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов.

"Высокие торговые обороты и легкость преодоления поддержки индексом МосБиржи указывают на силу "медвежьего" импульса. Позитивные драйверы сейчас нужны рынку как никогда. Многое покажет дальнейшее поведение индекса по достижении района 2300 пунктов", - считает Смирнов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, российский рынок акций в понедельник вошел в крутое пике на фоне ухудшения сразу нескольких факторов. Давление на индекс МосБиржи усилили жесткие макроэкономические условия, сохраняющиеся инфляционные риски и разочарование инвесторов темпами смягчения денежно-кредитной политики.

Дополнительным негативом стало отсутствие заметного прогресса по переговорному треку, из-за чего геополитический дисконт в российских активах остается повышенным. Внешний фон также складывался не в пользу российского рынка: США выдали временное разрешение на добычу и экспорт иранской нефти, а постепенное восстановление поставок через Ормузский пролив усиливает ожидания роста предложения сырья на мировом рынке. Для российских нефтегазовых компаний это означает риск дополнительного давления на цену нефти, и как следствие, на ожидания по экспортной выручке и бюджетным доходам, отмечает аналитик.

Отдельным фактором неопределенности остаются топливные проблемы внутри России. Перебои на нефтеперерабатывающих мощностях и ограничения на продажу топлива усиливают опасения относительно роста издержек, логистических сбоев и нового витка инфляционного давления. В такой ситуации инвесторы предпочитают сокращать риск, особенно в наиболее чувствительных к ставке и внутреннему спросу бумагах.

В результате российские акции оказались под ударом сразу с нескольких сторон: высокая ставка и слабая экономика давят на оценки компаний, геополитика не дает рынку поводов для восстановления, нефтяной фактор ухудшается, а внутренние новости усиливают нервозность инвесторов, полагает аналитик.

Пока эти риски сохраняются, рынок, вероятно, останется в зоне повышенной волатильности. Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках сильного нисходящего тренда: в понедельник была пробита вниз граница краткосрочного падающего канала с явным ускорением распродаж и закрылся фактически вблизи важной психологической отметки 2300 пунктов. В случае возобновления снижения во вторник можем увидеть еще более быстрое движение к 2200 пунктам и обновление антирекорда по котировкам. Однако текущая перепроданность уже выглядит экстремальной: индекс относительной силы RSI опустился до 18 пунктов, что указывает на сильное эмоциональное давление продавцов и может помочь индексу совершить хотя бы краткосрочную коррекцию вверх на несколько процентов, считает Лозовой.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, индекс МосБиржи откатился к отметке 2300 пунктов, минимуму с марта 2023 года, а индекс гособлигаций RGBI обновил минимум с февраля текущего года, опустившись ниже 116 пунктов. Основные причины - ухудшение геополитического фона, усиление санкционных рисков и более жесткая риторика Банка России. Регулятор дал понять, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может идти медленнее, чем ожидал рынок.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции, инфляционных ожиданиях населения, а также на дивидендных собраниях крупных российских компаний. Однако пока ключевыми факторами для рынка остаются геополитика и ожидания по дальнейшей траектории ключевой ставки, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок акций уже днем показал резкий обвал, при этом панические настроения распространились и на другие рублевые активы. Рынок продолжает отыгрывать жесткий сигнал ЦБ РФ о том, что в снижении ключевой ставки возможны паузы в текущем году, и об ожидаемом росте проинфляционных рисков, способных притормозить процесс смягчения монетарной политики.

Негатива рынку также добавили новости об атаках украинских БПЛА на российскую топливную инфраструктуру. Индекс МосБиржи провалился в район 2300 пунктов, и теперь рынку придется ждать какого-либо важного события, например, из области геополитики, или, например, корпоративной новости, чтобы оттолкнуться наверх и достичь снова уровня 2500 пунктов. Цена Brent вечером откатилась в район $77 за баррель, то есть почти до уровня конца февраля текущего года. Падение цены усилилось на фоне проходящих переговоров США и Ирана в Швейцарии и после заявления министра финансов США Скотта Бессента о скором возобновлении свободного транзита грузов через Ормузский пролив, хотя официально судоходство в Ормузе, как заявляют иранские СМИ, полностью свободным еще не стало. Цена Brent на этой неделе останется в коридоре $75-80 за баррель, а индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в коридоре 2300-2400 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что инвестиционные покупки акций делать пока рано.

ЦБ РФ в пятницу намекнул на замедление цикла ослабления ДКП. Скорее всего, на июльском заседании, которое будет опорным, регулятор повысит прогноз средней ключевой ставки на ближайшие годы. Также очень вероятно, что до конца 2026 года ЦБ будет снижать ставку по 0,25 п.п. Причины жесткости - в ожидании роста бюджетных расходов.

Сценарий пошел по негативному развитию событий, следующей целью падения может выступить рубеж 2200 пунктов по индексу МосБиржи, но далеко не факт, что и там нужно будет агрессивно подбирать бумаги "широким фронтом". Возможный рост дефицита бюджета РФ намекает и на то, что власти будут закручивать налоговые гайки, в том числе растет вероятность введения "налога на сверхдоходы", первыми кандидатами на который являются банки, считает Зацепин.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,6%) и нет единого вектора в США (к 19:00 МСК Dow вырос на 0,4%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,4-0,5%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 13-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Премьер Британии Кир Стармер в понедельник объявил, что принял решение сложить с себя полномочия лидера Лейбористской партии. "Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии", - сказал он в обращении к нации. "Этим утром я говорил с королем Карлом III с целью проинформировать его об этом решении", - добавил он.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены снижаются после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $77,47 за баррель (-3,8% и +0,9% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $73,42 за баррель (-3,2% к уровню четверга).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

"Мы хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив и чтобы при возникновении конфликтов, которые неизбежно случаются, могли гарантировать действия по их урегулированию вместо эскалации", - сказал он на пресс-конференции в Бюргенштоке в понедельник.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Объем поставок через Ормузский пролив вырос, пишет Bloomberg. Данные, собранные агентством, показали, что за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-17,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-17% и -14,7% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (-16,7%), "СПБ биржи" (-16,5%), "Соллерса" (-16,1%), ГК "Самолет" (-15,2%), "ТГК-14" (-14,9%), "Аптечной сети 36,6" (-14,3%), "ТГК-2" (-14,3%), "Белона" (-13,2%), "Красноярскэнергосбыта" (-13,2%).

Выросли бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+9,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 127,9 млрд рублей (из них 21,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,941 млрд рублей на акции "Т-Технологии").