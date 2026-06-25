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В Кремле ожидают продолжения диалога с американскими переговорщиками по Украине

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве ждут продолжения диалога с Вашингтоном по тематике украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования", - заявил Песков журналистам в четверг.

По просьбе представителей СМИ пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения украинской прессы о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "разрешение наносить удары вглубь России". "Украинским СМИ верить нельзя – это первое. Второе: вы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования", - напомнил Песков.

Он подчеркнул, что в Москве высоко оценивают эти усилия.

"Конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон - невозможно. Конечно же, мы знаем, что переговорная команда США прекрасно это понимает, отдает себе отчёт в этом, из этого и исходим", - резюмировал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков США Иран Дональд Трамп
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