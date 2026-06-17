Президент США считает, что лидеры РФ и Украины хотят мира, но не знают пути к нему

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулирования, но не знают, как этого добиться, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, они оба что-то хотят предпринять, просто не знают, как", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7, говоря об урегулировании украинского конфликта.

Трамп напомнил, что ранее "очень хорошо" общался и с президентом РФ, и с Зеленским.