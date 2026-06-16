Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

По его словам, во Франции он встретился с Владимиром Зеленским

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что готов приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине.

"Я буду делать все, что возможно", - сказал американский лидер на "полях" саммита G7 во Франции.

Он отметил, что российской стороне следует пойти на соглашение с Украиной, чтобы прекратить боевые действия. "России следует заключить сделку", - сказал Трамп.

По его словам, ранее во Франции он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. "У нас была одна встреча. У нас была хорошая встреча", - сказал он, добавив, что позже во вторник состоится еще одна встреча с Зеленским.