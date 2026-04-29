Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что для него важнее, чтобы Россия занималась решением конфликта на Украине, а не иранского кризиса.

"Он сказал мне, что хочет помочь с вопросом обогащения урана. Я ответил, что предпочел бы, чтобы Россия была вовлечена в завершение войны на Украине. Для меня это было бы важнее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский президент в очередной раз заявил, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.