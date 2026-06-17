Трамп назвал хорошими свои недавние контакты как с Путиным, так и с Зеленским

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал недавние разговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У меня были очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и с президентом Путиным. Мы хотим, чтобы это закончилось", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Индии Нарендрой Моди.

При этом он повторил, что ранее смог завершить "восемь войн". Трамп напомнил, что поначалу думал о том, как сравнительно легко удастся урегулировать украинский кризис, но его ожидания не оправдались.