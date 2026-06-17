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Трамп заявил, что думает о восстановлении санкций против РФ

Он отметил, что этот процесс зависит от цен на нефть

Трамп заявил, что думает о восстановлении санкций против РФ
Дональд Трамп
Фото: Isabel Infantes - Pool/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность восстановления ряда ограничительных мер против РФ.

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"Да, я думаю над этим", - сказал он журналистам во Франции. Трамп отвечал на вопрос о том, готов ли он после прекращения конфликта с Ираном отменить исключения из санкций против РФ.

При этом Трамп подчеркнул, что его решения будут зависеть от эволюции цен на нефть. "Нужно будет посмотреть, что будет с ценами на нефть", - сказал президент США.

Трамп не стал пояснять, о каких именно санкциях он говорит. Ранее в этом году в администрация США несколько раз вводила временное освобождение от ограничительных мер на покупку странами российской нефти.

Дональд Трамп США РФ нефть
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