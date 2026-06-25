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Воевавший за ВСУ колумбиец заочно приговорен к 14 годам колонии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил наемника из Колумбии к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в Следственном комитете России в четверг.

Отмечается, что Мендозе Камило Монтеро заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.

Фигурант объявлен в международный розыск, уточнили в СКР.

По данным следствия, "с июня 2023 года Монтеро за материальное вознаграждение в качестве наемника в составе 49 отдельного пехотного батальона "Карпатская Сечь" Сухопутных войск ВСУ участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ".

Ранее он прошел военную подготовку и был обеспечен личным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением, уточнили в следственных органах.

ДНР ВСУ Колумбия СКР
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