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Корпорацию "Туризм.РФ" возглавил бывший глава Анапы Василий Швец

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором корпорации "Туризм.РФ" назначен Василий Швец, бывший глава Анапы, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Швеца представил коллективу глава ведомства Максим Решетников.

"Назначение состоялось по решению Совета директоров корпорации. В ходе встречи Максим Решетников обозначил приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Все запущенные инвестиционные проекты, в которых участвует корпорация, должны быть доведены до логического завершения, а объекты туристической инфраструктуры - введены в эксплуатацию в установленные сроки", - говорится в сообщении.

По словам министра, перед компанией стоят и новые задачи, в первую очередь, взаимодействие с регионами.

"Корпорация будет наращивать экспертизу, помогать регионам в подготовке инвестиционных проектов и привлечении финансирования, в том числе иностранного, в развитие туристической инфраструктуры. Таким образом, "Туризм.РФ" переходит к более активной интеграционной функции, становясь для регионов центром компетенций и опорой в реализации их туристического потенциала", - отмечается в сообщении.

Швец родился в 1986 году в Казахской ССР. Он окончил экономический и юридический факультеты Кубанского университета. С 2017 года был вице-губернатором Краснодарского края, с 2020 по 2025 годы - главой Анапы.

АО "Корпорация "Туризм.РФ" создана в 2020 году для развития инфраструктуры внутреннего туризма на принципах частно-государственного партнерства. В ее задачи входит подготовка мастер-планов территорий, выделение земель, привлечение инвесторов для реализации проектов.

Максим Решетников Минэкономразвития Василий Швец Анапа Туризм.РФ
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