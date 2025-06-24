Мэр Анапы Василий Швец подал в отставку

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Анапы Василий Швец покинул пост в связи с переходом на новое место работы, сообщила во вторник пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию. Его решение поддержали депутаты совета города-курорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, исполняющим обязанности мэра назначена первый заместитель главы Анапы Светлана Балаева.

Швец занимал пост главы Анапы с 2020 года. О месте его новой работы не сообщается.