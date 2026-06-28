Обнаружено тело второго погибшего при атаке на предприятие в Волгограде

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Тело второго погибшего рабочего найдено в ходе ликвидации повреждений на предприятии в Волгограде, подвергшемся украинской атаке накануне, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия - в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким", - приводят слова Бочарова в официальном канале администрации региона в Мах.

Накануне Бочаров сообщал, что число пострадавших в результате украинской атаки на предприятие достигло 11 человек, есть погибший, а также о поисках еще одного сотрудника предприятия.