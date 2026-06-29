Площадь лесных пожаров в ХМАО за выходные увеличилась в 7,7 раза

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Количество и площадь лесных пожаров выросли за выходные в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов региона.

"По данным на 9:00 29 июня, в регионе действуют 34 лесных пожара на площади, пройденной огнем 7434,1 га (в том числе нелесная площадь - 1102 га), из которых шесть локализованы на площади 281,5 га", - говорится в сообщении.

Между тем в минувшую пятницу в регионе действовало 13 лесных пожаров на площади 964,6 га.

Таким образом, площадь лесных пожаров увеличилась в 7,7 раза.

В настоящее время в тушении задействованы 352 человека - работники Авиалесоохраны Югры, привлеченные сотрудники ГУ МЧС по Югре, "Центроспас-Югория", а также авиатехника.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, подчеркивается в сообщении.

Также ведомство напоминает, что в Нижневартовском районе с 27 июня по 18 июля введен режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. В этом районе ситуация с природными пожарами резко ухудшилась из-за прохождения грозового фронта и дефицита осадков.

Всего с начала текущего года в Югре ликвидировали 25 ландшафтных возгораний на площади 1698,26 га и 210 лесных пожаров на площади 11457,03 га.