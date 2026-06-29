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Лантратова сообщила об ответе комиссара ООН по правам человека на ее обращение по Старобельску

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение по Старобельску.

"Написала письма верховному комиссару ООН по правам человека, Совет по правам человека, ОБСЕ. Верховный комиссар ответил мне на мое письмо", - сказала Лантратова Путину в понедельник.

Она поблагодарила министерство иностранных дел, Минобороны за организацию приезда 50 журналистов из разных стран мира на место удара по колледжу в Старобельске. "Мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа - а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад, - и, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей", - сказала Лантратова.

"Про гуманитарную помощь тоже, конечно, не забываем, регулярно её направляем", - добавила она.

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

Яна Лантратова Владимир Путин Старобельск ООН
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