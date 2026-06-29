МЧС предупредил, что вода в реке Кубань может подняться до неблагоприятных отметок

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Предупреждение о подъеме уровня воды в реке Кубань объявлено в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в понедельник.

"30 июня и 01 июля в среднем течении реки Кубань в результате продвижения паводочной волны ожидается повышение уровней воды местами до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках Краснодарского края было объявлено с 26 по 28 июня.

В первой половине июня из-за подъема воды в реках подтопило территории в Крымском районе Кубани. В Крымском районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань.