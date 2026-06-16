Уровень воды снизился в реках Кубани

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в реках Краснодарского края опустился ниже неблагоприятных отметок, однако ситуация в Крымском и Славянском районах остается напряженной, сообщает оперативный штаб региона во вторник.

"Ниже по течению реки Кубань ситуация остается напряженной. В Крымском районе вода из прорана возле х. Западный продолжает поступать на сельхозземли и подходить к х. Урма и с. Гвардейское. На случай эвакуации муниципалитет подготовил специальные помещения, где можно переждать угрозу. Всем жителям предложили покинуть свои домовладения и временно переехать туда", - говорится в сообщении.

В муниципалитете продолжают перекачивать воду из обводных каналов в Афипский сбросной канал, также обследуют дамбу реки Кубань в станице Троицкой и мониторят территории в зоне риска. Для защиты от подтопления со стороны Афипского сбросного канала по периметру хутора Плавни расчистили ливневые отводы и возвели земляной вал высотой 2 метра и протяженностью более 560 метров.

По информации оперативного штаба Кубани, в Крымском и Славянском районах сохраняется режим ЧС.

"В связи с затоплением территории водозабора Троицкого группового водовода снижена подача воды на Новороссийск. До стабилизации ситуации в городе-герое подают воду с 06:00 до 09:00 мск и с 18:00 до 21:00 мск. Организован ее подвоз автоцистернами будет по заявкам жителей", - проинформировали в оперштабе.

Согласно прогнозам Краснодарского метеорологического центра, 16 и 17 июня местами в регионе ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

Продолжающиеся несколько недель проливные дожди привели к прорывам нескольких дамб в Крымском и Славянском районах Краснодарского края, из-за чего были подтоплены территории этих муниципалитетов.