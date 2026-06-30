Мединский считает возможным объединить экзамены по обществознанию и истории

Владимир Мединский Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента России Владимир Мединский считает возможным объединение выпускных государственных экзаменов по обществознанию и истории.

В случае принятия такого решения Минпросвещения его реализация может занять не менее трех лет.

"Я бы это поддержал. Пропорции примерно 8-2 в пользу истории. Но решение за Минпросвещения", - сказал Мединский на пленарном заседании Конференции учителей-блогеров "Просветители. Обществознание".

Так он ответил на вопрос о возможном объединении выпускных экзаменов по истории и обществознанию.

Ранее стало известно, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9-го класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

В мае 2025 года было объявлено, что обществознание в российских школах с 1 сентября 2026 года будет изучаться с девятого класса. Ранее его начинали изучать в шестых классах.