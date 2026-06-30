Житель Курской области ранен в результате сброса взрывчатки с БПЛА

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Беловском районе Курской области дрон сбросил взрывное устройство в слободе Белой, пострадал местный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Ранен 65-летний мужчина. По предварительной информации, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - написал глава региона в Мах.

Пострадавшего госпитализируют в больницу в Курске.

Взрыв повредил остекление и фасад дома и автомобиль.